Robert Scheidt vence regata e sobe para quarto em evento-teste

Robert Scheidt venceu a única regata do dia e assumiu o quarto lugar da classificação da classe Laser na Aquece Rio, o primeiro evento-teste dos Jogos Olímpicos de 2016. A liderança na Baía de Guanabara continua com o australiano Tom Burton, que tem considerável vantagem sobre o brasileiro faltando três regatas para a medal race, que será no sábado.

"O vento estava bem fraco, tanto que fizemos apenas uma das três regatas programadas. Logo no começo da prova a flotilha se dividiu. Uns foram para a direita e outros para a esquerda. Eu fiquei no lado esquerdo, onde achei que havia mais vento, e foi uma decisão acertada", contou Scheidt.

Burton tem apenas 10 pontos perdidos após seis regatas, contra 12 do seu principal adversário, o inglês Nick Thompson. Scheidt vem num segundo pelotão, com o holandês Rutger Van Schaardenburg (24) e o australiano Mathew Wearn (27 também). Bruno Fontes é só o décimo colocado.

"Preciso fazer outras três provas boas, amanhã (sexta), para ter chances na medal race. O Tom Burton e o inglês Nick Thompson estão muito bem, velejando de forma consistente", admitiu Scheidt.

OUTRAS CLASSES

Na 49er FX, Martine Grael e Kahena Kunze seguem na frente, com apenas 10 pontos perdidos após sete regatas. Elas têm relativa folga sobre o barco da Nova Zelândia, de Alexandra Maloney e Molly Meech. Também filho de Torben, Marco Grael, com Gabriel Borges, é o décimo na classe masculina da 49er.

Na Finn, Jorge Zarif, campeão mundial, está em segundo e já não tem mais chances de ultrapassar o campeão Giles Scott, da Grã-Bretanha. O brasileiro briga ponto a ponto pela prata contra o também britânico Edward Wright na medal race.

As classes de windsurf já foram decididas. Na RS:X Masculina, Bimba foi o sexto na medal race e completou a competição exatamente na sexta colocação. Albert Carvalho foi 20.º entre 28 atletas. Entre as mulheres, Patricia Freitas, que brigava por medalha, ficou em último na medal race e acabou em sétimo. Bruna Martinelli terminou em 19.º lugar, a frente de apenas três rivais.