Robert Scheidt voltará à classe Star para disputar competição nas Bahamas

Depois de anunciar que não mais disputará os Jogos Olímpicos, o brasileiro Robert Scheidt voltará a competir em dezembro. Ele participará da disputa do SSL Finals, em Nassau, nas Bahamas, entre os dias 4 e 9 do último mês do ano. E para isso, o atleta retornará à classe Star, que conhece tão bem.

+ 'A gente não sabe qual classe pode entrar em Paris-2024’, diz Robert Scheidt

Maior medalhista olímpico da história do Brasil - ao lado de Torben Grael - Scheidt conquistou duas de suas cinco medalhas nos Jogos - prata em Pequim-2008 e bronze em Londres-2012 - justamente na classe Star. Nas Bahamas, ele competirá ao lado de Henry Boenning, conhecido como Maguila.

"O SSL Finals é uma competição de alto nível e que cresce a cada ano, reunindo alguns dos melhores do mundo. É sempre muito bom participar. Vamos ver como vou me sair na Star, depois de passar esta temporada inteira me dedicando à 49er", declarou o velejador.

Esta será a primeira competição de Scheidt neste retorno à Star, depois de uma temporada tentando se adaptar à 49er, na qual não obteve o sucesso esperado. E o brasileiro, que também fez história na classe Laser, explicou os motivos da nova mudança.

"Não é fácil começar do zero, aos 43 anos, em uma categoria que exige muito do físico. Sofri com algumas lesões nessa temporada e o período de recuperação não é mais o mesmo. Eu precisaria de muito mais tempo de treino para chegar competitivo em 2020 e, nessa altura da vida, não quero abrir mão da família. Tenho dois filhos pequenos, minhas maiores medalhas, e estar com eles e com minha mulher é muito importante", afirmou.