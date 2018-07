Roberto Bautista-Agut derrota Troicki e conquista título do Torneio de Sofia

A conquista no piso sintético da Bulgária veio sem perder nenhum set. Bautista-Agut, que foi às oitavas de final no Aberto da Austrália, deve subir uma posição no ranking nesta segunda-feira e assumir a 17.ª posição.

Na decisão deste domingo, o espanhol conseguiu quebrar pela primeira vez o saque adversário no oitavo game do primeiro set. No segundo, Bautista-Agut abriu 3/1 e administrou o placar para confirmar o ótimo começo de ano.