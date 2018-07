Roberto Carlos pede Kaká e Ronaldinho na seleção

FORTALEZA - O ex-lateral Roberto Carlos defendeu a presença de Kaká e Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira. Segundo ele, os dois têm de ser convocados após a Copa das Confederações para completar o grupo da Copa do Mundo de 2014, pois ajudariam a mesclar juventude com experiência à equipe do técnico Luiz Felipe Scolari.

Roberto Carlos está nesta quarta-feira no Castelão, em Fortaleza, para ver o jogo entre Brasil e México - vai trabalhar como comentarista para a emissora mexicana Televisa. "Sou amigo do Felipão, mas essa é a minha opinião. O time precisa de referências, embora seja muito bom e eu aposte nessa equipe para ganhar a Copa das Confederações. Mas Copa do mundo é outra situação", declarou o ex-jogador da seleção, que estava no grupo do pentacampeonato mundial em 2002.

Ele disse ainda que entre 80% e 90% do grupo atual deve fazer história pelos próximos dez anos vestindo a camisa da seleção brasileira. Roberto Carlos elogiou, em seguida, o trabalho de Felipão, mas fez uma ressalva: a de que o técnico Mano Menezes foi demitido injustamente. "O Mano começava a dar uma cara para esse time, mas o demitiram", avaliou.

Sobre a eleição na CBF no ano que vem, marcada para abril, Roberto Carlos revelaria que, se pudesse - só tem direito a voto na entidade as 27 federações estaduais e os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro -, votaria em Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, a quem conheceu de perto quando foi jogador do Corinthians em 2010. "O que ele fez pelo time dele mostra como é um grande administrador", afirmou o ex-jogador, que foi contratado recentemente para ser técnico do clube turco Sivasspor.