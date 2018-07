Roberto Carlos se retrata por polêmica sobre Mundial O lateral Roberto Carlos se retratou por ter chamado o Mundial de 2000, conquistado pelo Corinthians, de Mundialito. "Tenho respeito e carinho pelos títulos e pela história do Corinthians. Não falaria, de forma nenhuma, algo que fosse contra as nossas conquistas", declarou. "O Corinthians é campeão legítimo do Mundial e não tive a menor intenção de desmerecer a conquista. Só disse que os clubes europeus valorizam mais a Champions League." Mesmo assim, a torcida deve protestar amanhã.