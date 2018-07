Roberto Frizzo perde força e Felipão fica fortalecido no Palmeiras

SÃO PAULO - O vice-presidente Roberto Frizzo, que até pouco tempo batia no peito e dizia mandar sozinho no futebol do Palmeiras, a cada dia perde força e também o respaldo até de quem o apoiou durante as eleições. A contratação do atacante Hernán Barcos, pedida pelo técnico Luiz Felipe Scolari, mas feita contra a sua vontade, foi a última derrota.

Alguns conselheiros ironizam o momento do dirigente e o comparam à Rainha Elizabeth, da Inglaterra. "Ele atualmente é uma figura decorativa na diretoria. O Sampaio e o Felipão são os comandantes agora", disse um sócio do clube, que votou em Arnaldo Tirone nas eleições.

Frizzo adota publicamente a postura de fingir que nada acontece. Sempre que perguntado sobre sua situação diz que está tudo bem e que seu relacionamento com Felipão é bom. Por isso, nega vontade de deixar a diretoria. "Por que eu sairia? Estou bem aqui. Desafios fazem parte da vida", afirma o dirigente.

Como foi eleito, ele não pode ser afastado do cargo de vice-presidente. O que Tirone poderia fazer é deslocá-lo para em outra área do clube, como o setor administrativo ou financeiro. Mas o presidente tenta amenizar a crise sem precisar remanejar o dirigente, porque Frizzo é seu aliado político e foi um dos grandes responsáveis pela vitória na eleição, por ter (ou tinha) muitos amigos entre os sócios.

A contratação de César Sampaio para gerente de futebol foi uma forma encontrada pelo presidente para evitar maiores atritos entre Frizzo e Felipão e ainda fazer o dirigente sair um pouco dos holofotes. O problema é que Frizzo é polêmico em suas entrevistas e suas brincadeiras, por vezes, atrapalham. Como na negociação com Barcos - o acordo quase foi desfeito após o vice-presidente negar interesse no jogador e falar que o Palmeiras não era a Marinha para ter barcos.

PREÇO DE JONAS

O Coritiba já avisou ao Palmeiras querer R$ 1,7 milhão para liberar Jonas e exige o dinheiro à vista. O Alviverde quer parcelar o valor em pelo menos quatro vezes ou oferecer jogadores que voltaram de empréstimo e não serão aproveitados (Deyvid Sacconi, Willian e Maurício, entre outros). Ou, ainda, garotos que serão pouco aproveitados por Felipão. A negociação deve se estender até a semana que vem.