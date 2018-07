Roberval Andrade conquista título da Fórmula Truck

Depois de largar na pole position, Roberval Andrade liderou a corrida até a bandeirada final, conseguindo a sua quinta vitória na temporada. Mas, apesar da primeira colocação e do ponto extra pela melhor volta da corrida, ele ainda dependia do resultado de Felipe Giaffone, que acabou chegando em quarto lugar e terminou como vice-campeão da Fórmula Truck. Enquanto isso, Wellington Cirino ficou em terceiro lugar na prova, atrás de Beto Monteiro, e conseguiu a mesma posição no campeonato.

"Na última volta, a equipe me falou que eu seria campeão com aquele resultado e eu não entendia, não estava acreditando. Tinha esquecido que havia o ponto para a melhor volta da corrida", contou Roberval Andrade, que disputou a temporada com um caminhão da Scania - a campeã entre as marcas foi a Volkswagen, utilizada por Felipe Giaffone. "Ouvi muita chacota dos torcedores de outros times, que diziam que eu, igual ao Corinthians, não ganharia nada, que seria o ''centenada''. A resposta está aí."