Robinho celebra gols pelo Atlético-MG e é elogiado por Aguirre

"O Robinho fez muita coisa e acho que pode fazer mais. Marcou os dois gols e parece que foi muito, mas acho que Robinho ainda pode fazer mais, porque está muitos dias sem treinar. Agora temos uma semana para treinar ele e poder render mais", declarou o uruguaio.

Com os gols marcados no domingo, Robinho assumiu a artilharia do Mineiro, com cinco. E todos eles saíram em apenas duas partidas, uma vez que ele havia feito três na goleada por 4 a 1 sobre o Tombense. Agora, o atacante quer tornar os gols mais regulares.

"Graças a Deus, pouco a pouco vou voltando à minha condição física. Entrei no segundo tempo e procurei me movimentar bastante, fazer o que o professor Aguirre pediu, mesmo não sendo a minha posição ali no meio. O time está de parabéns, jogou para cima, respeitou o adversário e ganhou merecidamente", comentou.

Robinho inclusive já se mostrou pronto para o clássico do domingo que vem, quando o Atlético-MG enfrenta o Cruzeiro pelo Estadual. "Clássico por si só já tem muita motivação, todo jogador gosta de jogar esses grandes jogos e espero que a gente continue da mesma forma para poder alcançar os resultados."