Robinho comanda vitória do Milan Com boa atuação de Robinho, o Milan voltou à liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Cesena por 3 a 1, fora de casa. O time rubro-negro, que ainda conta com os brasileiros Alexandre Pato e Thiago Silva, havia perdido o posto no sábado, quando a Juventus fez 3 a 1 no Catania. Ao final da rodada, o Milan ficou um ponto à frente (50 a 49).