Robinho contribui com bom futebol e experiência

"Tudo o que está acontecendo com o Santos se deve ao trabalho do Dorival. Tomara que a gente permaneça assim e que continuemos ganhando muitos jogos", torce o camisa 7.

Ainda no primeiro jogo, na vitória por 3 a 2 no Morumbi, o atacante, sutilmente, deslocou o zagueiro Alex Silva com um "encontrão" e o tirou da jogada. No lance, Junior Cesar desviou a bola e fez gol contra. Ali nasceria a vitória e a consequente classificação santista. Robinho também foi o responsável pela expulsão de Marlos, então o grande diferencial do São Paulo, e criou outras dificuldades aos adversários.

Ontem, mais uma vez infernizou os rivais. "Foi sua melhor partida desde a volta ao Brasil"", elogiou o técnico Dorival Júnior. / F.H. e S.F.