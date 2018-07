Robinho: ''É preciso começar o Mundial a mil por hora''

Robinho deu a última entrevista coletiva de imprensa no Centro de Treinamento Rei Pelé, ontem, antes de se apresentar hoje à seleção brasileira. Em seguida, despediu-se dos companheiros e prometeu voltar depois do Mundial da África do Sul para ganhar o segundo título em sua volta ao Santos, o da Copa do Brasil. O atacante do Manchester City, emprestado até 4 de agosto, disse que vai chegar à seleção em ótimas condições e que espera disputar uma excelente Copa do Mundo.

"Estou mais maduro, sabendo o que é disputar uma Copa. É preciso começar a mil por hora, porque serão apenas sete jogos e a minha vontade de ser campeão é igual à da primeira Copa. Estou bem preparado física, técnica e psicologicamente", comentou o camisa 7.

Embora não esconda a admiração por Paulo Henrique Ganso e Neymar, Robinho voltou a defender Dunga. Ele argumenta que todas as convocações de seleção brasileira são contestáveis e que, mesmo sem as duas maiores revelações santistas depois de 2002, o Brasil tem grandes chances de conquistar o hexa. "Os outros candidatos são os de sempre: Itália, Alemanha e Argentina."

Ambição. Robinho voltou a elogiar a qualidade do Grêmio e destacou a importância de o Santos ter chegado para decidir a Copa do Brasil com o Vitória. Mas, não escondeu que o seu maior projeto é ser campeão da Taça Libertadores da América. "Esse é outro título que ainda não tenho, embora tenha sido vice (em 2003)." E ele também repetiu que entre voltar ao Manchester ou se transferir para o Milan, da Itália, ou Olympique de Marselha, da França, prefere continuar onde está: no Santos. "Mas tenho de respeitar o Manchester, que é o dono dos meus direitos e sempre me tratou com respeito."

O astro elegeu o seu gol contra o Grêmio o mais bonito dos 11 que marcou em 19 jogos desde seu retorno ao clube, há quatro meses e meio. "Quando eu passei de cabeça para o André, percebi que estava em vantagem com relação ao Joílson. Ao receber a bola de volta, vi Victor adiantado e joguei por cima", descreveu. "Mas o mais importante foi o da minha reestreia (vitória por 2 a 1 contra o São Paulo, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, no dia 7 de fevereiro)."

Orgulho de volta. O camisa 7 disse que se sente recompensado por fazer parte do time que devolveu a alegria ao torcedor santista, depois de dois anos de sofrimento e ameaça de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Não existe coisa melhor do que ver o to rcedor sentir orgulho da gente."

A principal meta, agora, é brilhar na África e apagar a fraca campanha na Alemanha (2006).