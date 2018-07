Robinho, ''grávido'', dá outra vitória ao Milan

Com um gol de Robinho, o líder Milan venceu ontem, fora de casa, o Brescia por 1 a 0 e colocou, faltando quatro rodadas para o final do campeonato, oito pontos de vantagem (74 a 66) sobre a vice-líder Inter, que bateu, em casa, a Lazio por 2 a 1, com gols de Sneijder e Eto"o, contra um de Zárate (pênalti).

O Milan, que jogou desfalcado de Ibrahimovic, suspenso, Pato e Gattuso, machucados, não chegou a fazer uma partida brilhante. Mas Robinho, que terá em breve seu segundo filho e até simulou uma gravidez com a bola após fazer o gol da vitória, a oito minutos do final, foi mais uma vez fundamental para o time.

Em Milão, a Inter conseguiu uma vitória de virada por 2 a 1 contra a Lazio, apesar de atuar com 10 jogadores desde os 22 minutos do 1.º tempo, quando o goleiro Júlio Cear foi expulso ao cometer pênalti em Zárate.

Com essa vitória e as derrotas do Napoli para o Palermo por 2 a 1 e da Udinese para o Parma por 2 a 0 (dois gols de Amauri), a Inter voltou a assumir a 2.ª colocação, com 66. O Napoli é 3.º, com 65, enquanto a Lazio está em 4.º, com 60. e a Udinese é a 5.ª colocada, com 59.