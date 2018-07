Robinho se desdobra, mas ataque falha

Robinho fez ontem sua melhor partida com a camisa de seleção brasileira desde que Mano Menezes assumiu o comando do time.

Mas seus dribles e passes para os companheiros não foram suficientes para evitar que o Brasil fosse eliminado nas quartas de final da Copa América.

O atacante do time nacional, no entanto, saiu satisfeito com sua atuação. "Fiz o melhor que eu podia fazer."

Robinho lamentou muito que o Brasil tenha caído justamente na partida em que ele conseguiu jogar em alto nível. "Infelizmente o Brasil saiu da competição."

O jogador, que durante a partida chegou até a fazer desarmes no campo de defesa e assumiu a armação da equipe quando Ganso foi substituído, estava relacionado para bater um dos pênaltis. Ele seria o quinto cobrador do Brasil na disputa. "Eu iria bater o último, mas infelizmente nem chegou em mim.""

O atacante se disse surpreso pelo time ter perdido todos os quatro pênaltis que cobrou na disputa decisiva.

"Eu sinceramente nunca tinha visto isso acontecer. Em nenhuma equipe que joguei isso tinha acontecido antes", afirmou.

O jogador, no entanto, tentou não culpar os quatro batedores que erraram. "Não gosto de julgar porque é difícil ir lá e bater. E quem bateu disse que o gramado não estava bom."

"Quando colocava o pé perto da marca ele afundava ali", explicou André Santos, que perdeu um dos pênaltis.