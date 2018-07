Robinho se diz mais confiante para defender Atlético-MG na Libertadores Os três gols marcados diante do Tombense no último domingo, pelo Campeonato Mineiro, não só deixaram Robinho mais aliviado, como também aumentaram sua confiança para a sequência da temporada com o Atlético-MG. O próprio atacante falou sobre a mudança de postura e ânimo extra que ganhou para o importante duelo diante do Colo Colo nesta quarta-feira, no Chile, pela Libertadores.