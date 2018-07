Robles diz estar otimista para novo duelo com Liu Xiang

Liu Xiang ganhou no sábado no GP de Birmingham com o tempo de 7s41, quase um décimo de segundo mais rápido do que Robles. Foi o primeiro duelo entre eles desde a final dos 110 metros com barreiras no Mundial de Atletismo de 2011.

"Não me surpreendeu seu tempo, porque ele se preparou para isso e se sente muito bem", comentou o cubano, campeão olímpico e dono do recorde mundial dos 110 metros com barreiras.

"Sinto que está pronto para competir", disse. "Sempre quero ganhar. A pista é uma batalha. Fora da pista, Liu Xiang é um grande amigo", disse Robles, quando questionado se espera derrotar o chinês em Estocolmo.

Liu Xiang, por sua parte, disse que espera repetir seu bom desempenho de Birmingham. "Sinto que estou em uma grande condição física e aqui espero melhorar, ou ao menos correr tão bem como em Birmingham", indicou.