Robô jogador de xadrez quebra dedo de menino de sete anos em torneio de Moscou

Um acidente envolvendo um robô jogador de xadrez marcou torneio disputado em Moscou, na Rússia, na última semana. Um vídeo divulgado por meio de "Baza", um canal no Telegram, mostra o chessrobot, como é chamado, partindo o dedo de uma criança, de apenas sete anos de idade. O garoto não esperou o fim da jogada do robô, respondeu rapidamente com seu próprio movimento no tabuleiro, fato que teria confundido a máquina, que agarrou o dedo do rival humano na movimentaçãoa. Sergey Lazarev, presidente da Federação de Xadrez de Moscou, confirmou o incidente à uma agência de notícias da Rússia.

"O robô foi alugado por nós e é exposto em diversas situações, acompanhado por especialistas, há muito tempo. Aparentemente, os operadores ignoraram algumas falhas", afirmou Lazarev. Segundo o dirigente, os responsáveis pela máquina devem repensar seu sistema para evitar novos acidentes.

"Existem certas regras de segurança, que são necessárias serem respeitadas. A criança fez um movimento e depois disso é necessário dar tempo para o robô responder, mas o menino se apressou e o robô o agarrou", comentou. "É um caso extremamente raro, o primeiro de que me lembro, mas não temos nada a ver com a máquina", completou o executivo, eximindo a Federação de culpa pelo acidente.

Os pais da criança entraram em contato com o Ministério Público russo e Lazarev afirmou que a Federação irá ajudar a família no que estiver a seu alcance. Mesmo após o acidente, a criança seguiu na competição, terminando o torneio com o dedo enfaixado e acompanhado por voluntários que o ajudaram a registar seus movimentos, afirmou o presidente.