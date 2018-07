Robson Conceição assume liderança de ranking no boxe

No WSB as disputas são entre times nacionais. Robson luta pelo Itália Thunder, com sede em Milão, e no sábado venceu o ucraniano Pavlo Ishchenko por decisão unânime dos árbitros. Coletivamente, os lutadores do time italiano venceram as cinco lutas do confronto e ganharam do Ucrânia Otamans.

No ranking individual é levado em conta o total de vitórias de cada lutador e são dados pesos diferentes a confrontos em casa ou fora, além de ser considerado o total de vitórias em rounds na opinião dos árbitros. Agora com três vitórias, Robson se igualou a Lázaro Álvarez Estrada, cubano da equipe Cuba Domadores e que foi seu algoz no Mundial do ano passado.

O ranking individual da WSB vai valer classificação olímpica para os Jogos do Rio - uma ou duas por categoria. O Brasil tem cinco vagas garantidas no masculino e, se Robson conseguir a classificação por méritos próprios, abre a possibilidade de o convite ir para outro brasileiro.