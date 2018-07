Robson Conceição estreia com vitória em busca de cinturão

Robson Conceição se tornou, nesta sexta-feira, o primeiro brasileiro a competir na nova APB (Aiba Pro Boxing), a liga semi-profissional da Aiba (Associação Internacional de Boxe Amador, na sigla em inglês) que não impede que os boxeadores sigam podendo lutar em eventos olímpicos. O medalhista de prata no Mundial do ano passado estreou com uma vitória fácil sobre o alemão Artur Bril, pela categoria até 60kg.

O brasileiro de 26 anos venceu por pontos, com decisão unânime dos árbitros. Dos três juízes, dois deram vitória dele em todos os seis rounds, enquanto um dos árbitros entendeu que Bril venceu o primeiro assalto e o brasileiro todos os demais.

A APB começou nesta sexta-feira, em Almaty (Casaquistão), com lutas de três categorias. A primeira temporada da nova entidade vai servir para definir um ranking e o detentor do cinturão em cada uma das 10 categorias olímpicas. As lutas pelo título devem acontecer já em janeiro. Os dois primeiro do ranking em setembro do ano que vem se garantem na Olimpíada.

Por enquanto, cada categoria tem apenas oito lutadores. Além de Robson, outro brasileiro na APB é Patrick Lourenço (49kg). A Aiba chegou a divulgar que ele lutaria em Pequim (China), em 1º de novembro, contra o sul-coreano Jonghun Shin, mas o evento chinês não consta mais no calendário da APB.