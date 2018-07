Robson Conceição perde luta extra e não obtém vaga olímpica pelo Mundial de Boxe

A derrota, que adiou o sonho olímpico de Robson Conceição, foi definida por decisão unânime dos árbitros. Todos os três apontaram a vitória do boxeador do Usbequistão por 29 a 28, significando que o brasileiro venceu apenas um round e foi superado pelo adversário em dois.

Apesar da derrota, Robson Conceição deixou o Mundial de Boxe com a medalha de bronze, garantida com a classificação às semifinais, pois o combate desta quinta-feira só foi disputado para definir o terceiro classificado para a Olimpíada através da competição - as outras vagas, evidentemente, ficaram com os finalistas. E essa foi a segunda medalha em um Mundial conquistada pelo brasileiro, que foi prata na edição de 2013.

Mesmo com o revés desta quinta, Robson Conceição tem boas chances de participar da Olimpíada. Por ser país-sede do evento, o Brasil já tem cinco vagas garantidas no masculino, entre dez categorias, e uma no feminino, entre três categorias. Além disso, ainda será disputado o pré-olímpico continental na Argentina, em março de 2016, que terá também a participação das mulheres. Depois, ainda ocorrerá outra competição, em junho, no Casaquistão, com mais 30 vagas em jogo.