Robson Conceição perde no Mundial de Boxe e terá de torcer por algoz por Rio-2016

Apesar de garantir o bronze ao chegar à semifinal, pelo regulamento apenas o terceiro colocado carimba vaga para 2016. Desta forma, Conceição só vai conseguir se classificar para Olimpíada se Selimov for campeão. O adversário da final será o cubano Lazaro Alvarez. O pugilista de Cuba superou Elnur Abduraimov, do Usbequistão, na outra semifinal.

Depois de derrotar o russo Adlan Abdurashidov, na última sexta-feira, e o britânico Joseph Cordina, no sábado, Conceição fez um combate muito duro contra Selimov. Apesar de se esforçar bastante, o brasileiro foi derrotado por decisão unânime dos juízes, com triplo 29-28 na pontuação do combate.

Se Lazaro Alvarez ficar com o título em Doha na quinta-feira, Conceição ainda terá outras oportunidades de garantir vaga na Olimpíada. A primeira é no pré-olímpico continental na Argentina, em março do ano que vem. Depois ainda haverá outra competição, em junho, no Casaquistão, com mais 30 vagas em jogo.

Por ser país-sede, o Brasil já tem cinco vagas garantidas no masculino, entre dez categorias, e uma no feminino, entre três categorias.