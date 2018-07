Robson Conceição se mantém vivo na luta pelo título no Mundial de Boxe O brasileiro Robson Conceição disputa neste sábado uma vaga na semifinal do Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Doha, no Catar. Na categoria até 60kg, ele vai encarar o britânico Joseph Cordina, medalha de ouro no Campeonato Europeu Amador, pelas quartas de final. O lutador baiano é o único representante do País que restou na competição.