Robson Conceição tenta se motivar para luta que vale vaga olímpica

O brasileiro Robson Conceição terá de superar o baixo astral para levar a melhor na luta desta quinta-feira, pelo Mundial de Boxe, contra o usbeque Elnur Abduraimov, em duelo que vale uma vaga olímpica. Ele ainda não engoliu a eliminação polêmica na semifinal da competição. "Estou um pouco desmotivado, pelo fato de ter perdido a luta da forma que perdi. Mas lutarei como sempre, com toda garra e determinação", disse.

Os dois atletas perderam na semifinal, ganharam a medalha de bronze (não existe disputa do terceiro lugar), mas vão medir forças pela vaga para os Jogos Olímpicos do Rio na categoria até 60kg. A final será entre Albert Selimov (Azerbaijão), que ganhou do brasileiro, e Lazaro Alvarez (Cuba). "Infelizmente não posso fazer nada. Então tenho de tentar me impor, levantar a cabeça e seguir em frente", afirmou Robson.

Em seu duelo com Selimov, o brasileiro chegou a abrir um corte no supercílio do rival, dominou o terceiro round, mas a arbitragem não viu a vitória do pugilista baiano. Agora, ele vai jogar suas fichas para ampliar as vagas do Brasil em 2016 - a seleção masculina já tem cinco garantidas por ser país-sede. "O adversário é perigoso. Não conheço ele, nunca o enfrentei, mas se ele chegou até a semifinal é prova de que é um bom lutador."