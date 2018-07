Robson Conceição vai à semifinal do Mundial e fica perto da Olimpíada

O brasileiro Robson Conceição assegurou neste sábado um lugar no pódio no Mundial de Boxe, que está sendo realizado em Doha, no Catar. Para isso, ele avançou às semifinais da categoria até 60kg ao derrotar o britânico Joseph Cordina em seu segundo combate na competição.

A vitória do brasileiro foi por decisão unânime dos árbitros. Dois deles apontaram o placar de 29 a 28 para Robson Conceição, enquanto outro avaliou a luta como 30 a 27, o que assegurou a sua passagem às semifinais.

Robson Conceição havia começado bem a sua participação no Mundial ao bater o russo Adlan Abdurashidov na sua estreia, na última sexta-feira. E a vitória deste sábado lhe garantiu ao menos a medalha de bronze, pois não existe disputa de terceiro lugar entre os derrotados nas semifinais.

Além disso, Robson Conceição também está perto de se classificar para a Olimpíada de 2016, pois os três primeiros colocados conquistam a vaga nos Jogos do Rio. Nesse caso, o brasileiro se garante na Olimpíada em caso de vitória nas semifinais. Se perder, ele terá que torcer para que o seu algoz seja o campeão mundial.

Na próxima segunda-feira, serão disputadas as semifinais da categoria até 60kg no Mundial de Boxe. Robson Conceição terá pela frente Albert Selimov, do Azerbaijão. A outra semifinal será entre Elnur Abduraimov, do Usbequistão, e Lázaro Álvares, de Cuba.