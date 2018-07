Robson perde pênalti, se redime, e Paraná busca empate com o CRB

O gol no fim tirou o CRB da vice-liderança e o deixou brigando com o Náutico por uma vaga entre o G4. A equipe alagoana tem 19 pontos. O Paraná, por sua vez, segue no meio da tabela de classificação com 14.

O Paraná não se intimidou de jogar fora de casa contra o então terceiro colocado da Série B e foi em busca do gols logo nos minutos iniciais. O CRB teve mais posse de bola do rival, mas não conseguiu ameaçar. O jogo foi trucando durante os 45 minutos inicias, com muita marcação de ambos os lados.

No segundo tempo, Mazola Júnior não demorou para fazer duas substituições no CRB. Éder Loko e Assisinho entraram e deram mais velocidade para o clube alagoano, que cresceu na partida.

O CRB era melhor, mas foi o Paraná quem teve a chance de abrir o marcador. Adalberto derrubou Robson dentro da área e o árbitro marcou penalidade máxima. O próprio atacante foi para a cobrança e mandou na trave. Na volta, Juliano segurou a bola em cima da linha.

O castigo veio na sequência. Após cobrança de falta, Flávio Boaventura desviou para o fundo das redes, aos 33 minutos. Com um homem a mais e atrás do placar, o Paraná foi para o tudo ou nada e achou o gol aos 44 minutos, quando Robson aproveitou o rebote do goleiro Juliano e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Joinville no sábado, às 16h, no Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). No mesmo dia, às 16h30, o CRB recebe o líder Vasco no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 x 1 PARANÁ

CRB - Juliano; Bocão, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Olívio, Matheus Galdezani, Dakson (Éder Loko) e Luidy (Rodolfo); Wellinton Júnior (Assisinho) e Lúcio Maranhão. Técnico - Mazola Junior.

PARANÁ - Marcos; Diego Tavares, Pitty, Alisson e Fernandes; Basso, Leandro Silva (Marcelinho), Murilo Rangel e Válber; Robson e Lúcio Flávio (Henrique). Técnico - Marcelo Martelotte.

GOLS - Flávio Boaventura, aos 33, e Robson, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Marcos (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Adalberto (CRB).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)