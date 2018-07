Rochele Nunes dá 4º bronze ao judô brasileiro em Zagreb

O Brasil encerrou a sua participação no Grand Prix de Judô de Zagreb, na Croácia, com a conquista de sua quarta medalha de bronze. Neste domingo, Rochele Nunes subiu ao pódio na categoria mais de 78kg, repetindo os resultados de Raquel Silva (52kg) e Diego Santos (60kg), na última sexta-feira, e de Maria Portela (70kg), no último sábado.

A conquista de Rochele Nunes teve ares de vingança, pois foi assegurada com uma vitória sobre a turca Gulsah Kocaturk, responsável pela eliminação da brasileira na primeira luta do Mundial de Judô, realizado em Chelyabinsk, na Rússia, há pouco mais de duas semanas. Dessa vez, a brasileira venceu, pois a sua oponente acabou sendo eliminada por excesso de punições.

Rochele Nunes só disputou duas luta até o duelo pelo bronze, pois era cabeça de chave de uma categoria com apenas 16 judocas. Nas quartas de final, a brasileira perdeu para a ucraniana Svitlana Iaromka, finalista da competição, por ippon. Na repescagem, ela se recuperou e venceu a lituana Sandra Jablonskyte por ippon, com uma imobilização.

Também neste domingo, Rafael Buzacarini (100kg) competiu em Zagreb. O brasileiro, porém, foi eliminado logo na sua primeira luta ao perder para o georgiano Aleksandre Mskhaladze.

O próximo compromisso da seleção brasileira de judô será em 28 de setembro, em São Paulo, em um desafio internacional contra o Japão. No Circuito Mundial, o próximo compromisso será o Grand Prix de Astana entre os dias 10 e 12 de outubro. A cidade casaque, inclusive, será o palco do Mundial de Judô de 2015.