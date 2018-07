Rochele Nunes é operada e fica fora do Mundial de Judô A judoca Rochele Nunes, da seleção brasileira, passou por uma cirurgia para reconstrução de fratura na mão esquerda, nesta sexta-feira, no Hospital Samaritano, em São Paulo. Assim, ela não terá condições de disputar o Mundial de Judô, marcado para acontecer entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro, no Rio.