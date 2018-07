Rodada da NFL é marcada por fortes nevascas

SÃO PAULO - O inverno norte-americano terá início no próximo dia 21, mas o mau tempo já começou a marcar as rodadas da National Football League (NFL) neste domingo. Na partida entre Philadelphia Eagles e o Detroit Lions, disputada no Lincoln Financial Field, em Philadelfia, e válida pela semana 14 da liga, uma forte nevasca atingiu o gramado. O jogo, contudo, não foi interrompido.

O fato também ocorreu no jogo Baltimore Ravens e Minnesota Vikings, que foi disputado em Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos. Como ocorreu em Philadelfia, a partida não foi interrompida. Os torcedores, que também sofreram com a necve, continuaram nas arquibancadas.