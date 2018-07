Rodada decisiva no Brasileirão é destaque do fim de semana

Vitória, Chapecoense e Na parte debaixo da tabela, outros jogos que prometem emoção são entre Figueirense Botafogo , além de Coritiba Palmeiras , separados por apenas um ponto na classificação. Se perder, o clube paulista tem grandes chances de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

36ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Sábado

Inter x Atlético-MG - 19h30

Bahia x Atlético-PR - 21h

Domingo

Flamengo x Criciúma - 17h

Sport x Fluminense - 17h

Santos x São Paulo - 17h

Cruzeiro x Goiás - 17h

Figueirense x Vitória - 17h

Corinthians x Grêmio - 19h30

Coritiba x Palmeiras - 19h30

Chapecoense x Botafogo - 19h30

FUTEBOL INTERNACIONAL

ITALIANO

Na volta dos campeonatos europeus após jogos das seleções em data- Fifa e jogos das Eliminatórias da Eurocopa , a principal partida acontece pelo Campeonato Italiano . Domingo, Milan e Inter de Milão se enfrentam na busca de tempos melhores. A novidade no Derby Della Madonina é a reestreia de Roberto Mancini, que volta ao comando do time nerazzurro após seis anos. Outro jogo interessante será no Estádio Olímpico. Para voltar às primeiras colocações, a Lazio recebe a líder Juventus. Segunda colocada, a Roma visita a Atalanta.

INGLÊS

Não é apenas o Italiano que será palco de grandes jogos. Sábado, o Arsenal recebe o Manchester United, que, desfalcado de Falcão García e Blind, tenta se recuperar na tabela do Campeonato Inglês . Buscando se distanciar na liderança, o Chelsea enfrenta o West Bromwich, no Stanford Bridge, enquanto o vice-lider Southampton pega o Aston Villa. Na terceira colocação, o Manchester City encara o Swansea, enquanto o Liverpool, 11º na tabela, visita o Crystal Palace.

ESPANHOL

Por mais que a rodada do Campeonato Espanhol seja aberta já nesta sexta com jogo entre Athletic de Bilbao e Espanyol, as principais emoções estão reservadas para sábado. Líder, o Real Madrid vai até o País Basco onde enfrenta o Eibar. Um pouco mais cedo, o segundo colocado Barcelona recebe o Sevilla, enquanto o Atlético de Madrid, busca reencontrar o caminho das vitórias frente ao Málaga. Terceiro da competição, o Valencia faz clássico local com o Levante.

OUTROS CAMPEONATOS

Quatro pontos à frente do segundo colocado, o Bayern de Munique enfrenta o Hoffenheim, de Roberto Firmino, em busca de se distanciar ainda mais. Vice-lider, o Wolfsburg faz jogo difícil contra o Schalke 04, em Gelsenkirchen. No terceiro posto, o Borussia Mönchengladbach recebe o Eintracht Frankfurt. Buscando sair das últimas posições, o Borussia Dortmund visita o Paderborn para dar continuidade à sua recuperação no Campeonato Alemão

Lider do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha recebe o quarto colocado Bordeaux no Velódrome. Com apenas um ponto atrás, o Paris-Saint Germain visita o Metz. Também com chances de se tornar o primeiro colocado, o Lyon visita o Bastia.

JOGOS DA TV

Sábado

Bayern de Munique x Hoffenhem - 12h30 - ESPN

Chelsea x WBA - 13h - ESPN Brasil

Manchester City x Swansea - 13h - FOX Sports

Everton x West Ham - 13h - FOX Sports 2

Atlético de Madrid x Málaga - 13h - ESPN+

Eibar x Real Madrid - 15h - ESPN Brasil

Atalanta x Roma - 15h - FOX Sports 2

Arsenal x Manchester United - 15h30 - FOX Sports

Colônia x Hertha Berlim - 15h30 - ESPN

Lazio x Juventus - 17h45 - FOX Sports

Ajax x Heerenveen - 17h45 - ESPN

Lanús x Gimnasia - 22h30 - FOX Sports 2

Domingo

Groningen x PSV - 9h30 - ESPN

Crystal Palace x Liverpool - 11h30 - ESPN Brasil

Napoli x Cagliari - 12h - FOX Sports

Verona x Fiorentina - 12h - FOX Sports 2

Hamburgo x Werder Bremen - 12h30 - ESPN

Hull City x Tottenham - 14h - ESPN Brasil

Milan x Inter - 17h45 - FOX Sports

Boca x Independiente - 19h10 - FOX Sports 2

Racing x River Plate - 22h30 - FOX Sports 2

FÓRMULA 1

Quem ficará com o título da temporada 2014 da Fórmula 1 ? Lewis Hamilton e Nico Rosberg fazem a última disputa do ano e lutam pela conquista. Com 17 pontos na frente, o inglês tem boa vantagem e, em caso de vitória do alemão, pode ficar com a segunda colocação que mesmo assim fica com o título. A corrida em Abu Dabi ocorre no domingo, 11 horas da manhã e tem transmissão da TV Globo.

TÊNIS

O clima é de decisão no mundo do tênis , já que Suíça e França disputam o título da Copa Davis, maior competição entre países no esporte. Com Roger Federer e Stan Wawrinka, os suíços terão de superar, além dos grandes tenistas franceses, a força dos mais de 27 mil torcedores que prometem lotar o estádio Pierre Mauroy. O SporTV faz a cobertura de todos os jogos.

LUTAS

O mundo do boxe vive expectativa para a noite de sábado. O filipino Manny Pacquiao coloca o seu cinturão dos meio-médios em disputa contra o norte-americano Chris Algieri, em luta que será realizada em Macau, na China e terá transmissão do SporTV. No UFC , o destaque é o combate entre Frank Edgar e Cub Swanson, na cidade de Austin, no Texas.

BASQUETE

A temporada da NBA ainda está no começo, mas os favoritos ao título já começam a aparecer e o fim de semana é de confrontos diretos. Sábado, o Cleveland Cavaliers, de LeBron James e Anderson Varejão, enfrenta o Toronto Raptors, líder da Conferência Leste. Do "outro lado" da tabela, o New York Knicks tenta superar o péssimo início de temporada no duelo com o Philadelphia 76ers, pior time do ano. No Oeste, o Texas "vai parar" para o jogo entre Houston Rockets e Dallas Mavericks. Domingo, destaque para Memphis Grizzlies contra Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder enfrentando o Golden State Warriors.

FUTEBOL AMERICANO