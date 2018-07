Rodada quase perfeita para o Palmeiras

Só faltou uma vitória do Corinthians para a rodada ser ideal para os palmeirenses. Com dois gols de Hernán Barcos e boa atuação de Marcos Assunção, o Palmeiras fez a sua parte - venceu o Cruzeiro por 2 a 0 em Araraquara - e contou com uma ajuda razoável do arquirrival, que empatou com o Bahia por 1 a 1, no Pacaembu. Com esses resultados, o Palmeiras ultrapassa o Sport e alcança a 17.ª posição, ainda na zona de rebaixamento, mas diminui a distância em relação aos baianos (primeira equipe fora da zona de descenso) para quatro pontos (36 a 32) - ela já chegou a ser de nove. Aos poucos, rodada a rodada, o milagre da redenção alviverde está se realizando.

A diretoria do Palmeiras tentou vários artifícios para empurrar o time. Primeiro, a assessoria de imprensa jogou sal grosso no pé das traves de um dos gols. Depois, para diminuir a influência do placar do Pacaembu, foi proibido o anúncio dos gols de Corinthians x Bahia. A determinação foi vã. Assim que Douglas marcou o primeiro gol do Corinthians, cobrando pênalti sofrido por Guilherme, logo no início do jogo, alguns torcedores celebraram timidamente. Para disfarçar, a maioria aumentou o volume do "olê, Porco!".

A ajuda do Corinthians foi bem-vinda já que o Cruzeiro começou melhor, tocando a bola de um lado para o outro. Foi assim que Anselmo Ramon chutou cruzado aos 20 - Bruno pegou com a ponta dos dedos - e acertou a trave na pequena área, aos 34. O Cruzeiro não marcou, mas o Palmeiras ficou com a corda no pescoço na rodada mesmo assim. Em São Paulo, Kleberson cruzou e Fahel ganhou a disputa aérea com Anderson Polga e conseguiu um empate, aos 32. Resultado improvável - e até injusto - já que o Corinthians dominava a partida e quase ampliara com Martínez cinco minutos antes.

Ansiosos, os palmeirenses tentavam encurtar a distância até o gol. A grosso modo, o time queria que Marcos Assunção acertasse uma falta milagrosa ou cruzasse para Barcos e Betinho. Quase deu certo aos 15 quando Fábio espalmou para o meio da área.

Gilson Kleina foi bem ao inverter as posições de Betinho e Barcos e recuar o argentino. Aos 41, ele deixou o marcador na saudade e deu passe com açúcar para Artur, mas a zaga afastou.

Dedicação. Não dá para criticar o Corinthians por corpo mole. Desentrosado, estanque e apenas dedicado, o time criou pouco, mas sempre teve o leme do jogo nas mãos. Exigiu boas defesas do goleiro Marcelo Lomba, mas teve eficiência para definir a vitória. Cansado de esperar por nova ajuda do Pacaembu, o Palmeiras apertou o passo. Com os meias se aproximando mais do ataque, conseguiu espremer o time mineiro. Aos 21, com a velha tática da bola alçada na área, Marcos Assunção cruzou e Barcos fez de cabeça: 1 a 0. Nesse momento, ninguém mais em Araraquara se importava com o empate por 1 a 1 do Pacaembu.

Dez minutos depois, o argentino tocou na saída de Fábio, por cobertura. Golaço que transforma o que era impossível em uma realização ao alcance das mãos.