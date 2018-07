Rodada tem briga direta pelas primeiras posições

SÃO PAULO - Uma série de duelos entre os primeiros colocados é a atração da 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que vai esquentar ainda mais a disputa pelas quatro vagas na elite do futebol nacional em 2012.

A líder Portuguesa, embalada por duas vitórias seguidas fora de casa, tem pela frente o Americana, quinto colocado com 20 pontos e firme na briga pelo G-4.

Mesma situação da Ponte Preta, vice-líder com 23 pontos e que terá pela frente nada menos que o Paraná, 3.º com os mesmos 23 pontos. A favor do time da casa o fato de que vem de vitória fora de casa - contra o Criciúma, por 2 a 1 - enquanto a Ponte perdeu em seus domínios para o Bragantino (3 a 1).

A disputa entre Portuguesa e Ponte pela liderança traz junto um duelo particular entre os artilheiros Ricardo Jesus, da Ponte, que já marcou 11 vezes, e Edno, da Lusa, 8.

Quatro tradicionais times do futebol brasileiro também duelam na rodada. Em Goiânia, no Serra Dourada, o Goiás recebe o Sport. A equipe da casa tenta melhorar na classificação, já que ocupa a 11.ª colocação, com 15 pontos, enquanto o Sport luta para chegar no G-4 - atualmente é o 6.º, com 20. No Recife, o Náutico recebe o Vitória, num duelo direto pelas primeiras posições. O Náutico tem 20 pontos, contra 17 do Vitória.

Quem pode tirar proveito da rodada é o surpreendente ABC, que recebe o São Caetano no Frasqueirão, em Natal, e, se vencer mais uma, chegará aos 24 pontos.

13.ª rodada - Terça-feira

19h30

Portuguesa x Americana

Goiás x Sport

Grêmio Barueri x Vila Nova

Bragantino x Boa Esporte

Guarani x Duque de Caxias

21h50

Paraná x Ponte Preta

Náutico x Vitória

Salgueiro x ASA

Icasa x Criciúma

ABC x São Caetano