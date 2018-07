Rodada tem média de gols apenas razoável As seleções africanas que estão disputando vagas para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, não estão indo tanto ao ataque como seria de esperar. Ontem, em nove jogos disputados, foram marcados 23 gols, com média superior a 2,5 gols por jogo. Dois empates por 0 a 0, entre Moçambique e Guiné e República Democrática do Congo x Líbia, ajudaram para que a média fosse apenas razoável.