Roddick perde na primeira rodada Cabeça de chave número 2 do Torneio de Memphis, o norte-americano Andy Roddick foi surpreendido pelo belga Xavier Malisse por 2 sets a 0 - 7/6 (8/6) e 7/5 -, e decepcionou a torcida local. Frustrado com seu desempenho, o tenista chegou a quebrar uma de suas raquetes durante o confronto. A vitória do tenista belga foi considerada surpreendente porque ele havia perdido todos os outros nove confrontos que travou com o norte-americano, que defendia a condição de atual campeão em Memphis e deverá perder muitos pontos no ranking mundial da ATP.