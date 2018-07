Rodrigão chega e Santos espera confirmar acerto com Yuri

O Santos acertou as bases salariais com Yuri há cerca de duas semanas. Ele chegaria por empréstimo até o fim de 2017, mas o técnico Fernando Diniz avisou que gostaria de continuar contando com o jogador. O treinador e a base do Audax vice-campeão paulista estão trabalhando no Oeste durante a Série B do Brasileiro. O Braga, de Portugal, também tem interesse no jogador de 21 anos.

Pelo acordo, Yuri renovaria contrato com o Audax para ser emprestado ao Santos. Em troca, o time alvinegro emprestaria o atacante Marquinhos e daria mais uma compensação financeira, além de poder ceder mais dois jogadores em troca. Os santistas estão confiantes em um acerto pelo fato de o jogador já manifestar que sua intenção é defender a equipe comandada por Dorival Júnior.

Quanto a Rodrigão, o Campinense pediu para o Santos adiar sua chegada, pois o clube paraibano está na decisão do Pernambucano, que será realizada nos dois próximos finais de semana e gostaria de contar com seu artilheiro. O time paulista não aceitou o pedido.

A contratação foi indicada por Dorival e o Santos pagou R$ 1,5 milhão pelo centroavante, que chegaria para ser reserva de Ricardo Oliveira. Além dele, o Santos já contratou também o zagueiro argentino Fabián Noguera (do Banfield), o meia argentino Emiliano Vecchio (estava no Catar FC) e o atacante colombiano Jonathan Copete (do Atlético Nacional). O clube ainda tem interesse no meia Osman, do América-MG, e em Guerra, também do Atlético Nacional.