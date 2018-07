Rodrigão estreia no vôlei de praia no qualifying da etapa do Rio

RIO - Campeão mundial e olímpico, Rodrigão fará sua estreia oficial no vôlei de praia neste fim de semana, no qualifying da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Brasileiro, a sexta da temporada. O jogador, que esteve nos Jogos de Londres com a seleção de vôlei de quadra, vai formar dupla com Carlão Arruda.

"Na praia existem algumas diferenças grandes em relação à quadra, como o vento e a areia, que diminui a impulsão. Ainda estou em um período de adaptação e vou participar das últimas cinco etapas do circuito para ganhar experiência, visando iniciar a próxima temporada em um nível muito mais alto", comentou o jogador.

Rodrigão defendeu a seleção brasileira de 1999 até agosto passado, aposentando-se das quadras após os Jogos de Londres. No currículo, três títulos mundiais e três medalhas olímpicas (um ouro e duas pratas). Aos 33 anos, o jogador mora em Santos e treina na Praia do Boqueirão ao lado de Carlão, que será seu parceiro nesse começo na nova carreira.

"O Carlão é um cara experiente, com quem estou me dando muito bem nos treinos. Ele me passa dicas bacanas e vem me ajudando bastante nessa transição. Nosso entrosamento ainda não é o ideal, mas acho que vamos fazer um bom papel lá no Rio", comentou o meio-de-rede.

Antes de Rodrigão, outros jogadores campeões olímpicos com o Brasil nas quadras também tentaram o vôlei de praia. Nalbert, Giovane Gávio e Tande são os casos mais emblemáticos. Esses dois últimos, juntos, chegaram a conquistar o título do Circuito Brasileiro, em 1999. Depois, com Emanuel e com Franco, Tande conquistou essa taça outras duas vezes.