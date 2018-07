Rodrigo Caio ganha posição de titular, confiança e elogios no São Paulo

SÃO PAULO - O volante Rodrigo Caio vive um grande momento no São Paulo. O jogador assumiu a posição de titular com a lesão de Paulo Miranda, ao ganhar a concorrência com Douglas, e tem recebido elogios frequentes do técnico Ney Franco. Contra o Bragantino, na vitória por 2 a 0, ele entrou jogando pela quinta vez nos últimos seis jogos. "Tenho recebido apoio de todo mundo e quero ajudar na lateral ou como volante, onde precisar", diz o menino, que começou como zagueiro.

Ele chegou ao São Paulo com 12 anos e aos 15 sofreu um grande golpe, ao quebrar a rótula do joelho direito ao se chocar com um atacante da base. Ficou dez meses parado e repensou sua vida. "Muitas pessoas diziam que eu nunca mais poderia jogar novamente, pois era uma operação rara e complicada. Mas fui muito bem tratado e me apliquei bastante na fisioterapia", recorda, citando exemplos de conhecidos que não tiveram o mesmo fim. "Tem muita gente que sofre até hoje pois não tratou direito."

Aos 19 anos, ele prometeu e deu a camisa de seu primeiro gol no profissional para o pai, Celso, que era comerciante em Dracena e hoje ajuda a carreira do filho. "Ele é fanático, são-paulino roxo", conta. A mãe, Edilene, é professora de português e nunca permitiu que o rapaz deixasse os estudos de lado. "Só não consegui fazer faculdade ainda, mas pretendo", diz Rodrigo Caio.

Ele não se deslumbra com a fase e promete brigar por uma vaga na equipe, mesmo com o iminente retorno do titular Paulo Miranda. "Estou mostrando que tenho condições de ser um dos titulares", conclui.