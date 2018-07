Rodrigo Minotauro volta ao octógono no UFC Rio 3 após quase um ano

SÃO PAULO - Depois de ter sido derrotado por Frank Mir, em dezembro do ano passado, Rodrigo Minotauro, de 36 anos, vai voltar a disputar uma luta pelo UFC. O duelo será na noite deste sábado (perto da meia-noite, dependendo do horário em que os confrontos anteriores acabarem), diante do americano Dave Herman, na HSBC Arena, no Rio de Janeiro.

Minotauro aposta em suas habilidades no jiu-jítsu para tentar derrotar seu adversário. Já Herman gosta de usar o wrestling (levar a luta para o chão, tentar arremessos e chaves de braço). Veja um pouco da intimidade do lutador brasileiro em sua casa na Barra da Tijuca.