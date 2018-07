Rodrigo Pessoa fica em 16º lugar na Copa do Mundo O brasileiro Rodrigo Pessoa conseguiu apenas a 16ª posição na final da Copa do Mundo de Hipismo, encerrada neste domingo, após três dias de disputa em Genebra, na Suíça. O título da competição ficou com o alemão Marcus Ehning, com Plot Blue, que já tinha sido campeão outras duas vezes - venceu também em 2003 e 2006.