Rodrigo Sperafico lidera os treinos livres na Stock Car Mesmo fora da disputa do título, Rodrigo Sperafico foi o mais rápido no primeiro dia de treinos para a 10ª etapa da Stock Car, nesta sexta-feira, em Santa Cruz do Sul (RS). Após as duas sessões realizadas, ele conseguiu o melhor tempo, com 1min20s640, surpreendendo os 10 pilotos que lutam para ser o campeão da categoria.