Roger aguarda Marcelo Grohe e Walace para escalar Grêmio e relaciona Negueba

Marcelo Grohe e Walace, porém, não participaram do treinamento desta terça-feira no CT Luiz Carvalho e vão se juntar ao grupo em Chapecó. Ainda assim, eles serão titulares nesta quarta. Roger não poderá contar com os meio-campistas Ramiro e Maicon, ambos suspensos, e uma dessas vagas será ocupada por Walace, enquanto Marcelo Grohe retoma a sua vaga, que vinha sendo ocupada por Bruno Grassi.

No coletivo desta terça, Jaílson e Kaio ocuparam as duas vagas disponíveis no meio-de-campo. Com a volta de Walace, porém, só Jaílson vai jogar. Assim, o Grêmio deve entrar em campo com a seguinte formação: Marccelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Hermes; Walace, Jaílson, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

Durante a atividade, Negueba foi testado na vaga de Kaio, com Giuliano atuando mais recuado. E caso seja regularizado, o atacante recém-contratado ficará como opção no banco de reservas do Grêmio.

Em fase final de recuperação de lesões, o Marcelo Oliveira e Fred não foram incluídos na lista de relacionados divulgada por Roger. Nesta terça, o lateral participou da primeira parte da atividade, enquanto o zagueiro só correu em volta do gramado do CT. Bruno Grassi foi poupado do treino, mas viajará a Chapecó.

Com 14 pontos, o Grêmio ocupa o terceiro lugar no Brasileirão. O elenco viaja às 16h30 em voo fretado para o interior de Santa Catarina. Confira a lista de jogadores relacionados por Roger:

Goleiros: Bruno Grassi, Douglas Friedrich e Marcelo Grohe

Laterais: Edílson, Marcelo Hermes e Iago

Zagueiros: Bressan, Pedro Geromel, Rafael Thyere e Wallace

Volantes: Jaílson, Jeferson Negueba, Kaio e Walace

Meias: Douglas, Giuliano, Lincoln e Tontini

Atacantes: Batista, Bobô, Everton, Luan, Negueba e Tilica