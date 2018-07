Roger celebra vitória gremista e elogia Lincoln após golaço: 'Enche os olhos' Considerado grande promessa das divisões de base do Grêmio nos últimos anos, o meia Lincoln mostrou um pouco de seu talento na última semana. Depois de definir o empate por 1 a 1 com o San Lorenzo na terça-feira, o jovem de 17 anos marcou um golaço no triunfo por 2 a 1 sobre o Ypiranga, domingo, pelo Campeonato Gaúcho. As atuações foram suficientes para conquistar o técnico Roger Machado.