Roger comemora empate do Grêmio com o Corinthians: 'Foi muito bom' O Grêmio comemorou o empate por 0 a 0 com o Corinthians, neste domingo, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado afirmou na entrevista coletiva após o jogo que a atuação na estreia da competição foi boa principalmente por ter conseguido travar um duelo equilibrado contra o atual campeão nacional, fora de casa.