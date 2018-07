Roger diz que vive melhor momento da carreira e chega ao Botafogo com fome O atacante Roger foi apresentado oficialmente como reforço do Botafogo para a temporada 2017 nesta quinta-feira e garantiu estar com "fome de bola" para brilhar pelo clube de General Severiano. Aos 32 anos, o jogador festejou a oportunidade de voltar a defender um dos principais times do futebol brasileiro, ainda mais no ano em que o Botafogo voltará a jogar a Copa Libertadores.