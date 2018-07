Roger elogia evolução do Grêmio após nova vitória no Gaúcho A fácil vitória por 3 a 0 sobre o Lajeadense, domingo, em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, deixou o técnico Roger Machado satisfeito. O treinador avaliou que após oscilar muito no início da temporada, o time recuperou o nível de atuação que teve no último Campeonato Brasileiro, em que foi o terceiro colocado.