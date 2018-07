Roger exalta peso de vitória do Grêmio antes de clássico contra o Inter Graças a um gol marcado por Marcelo Hermes aos 45 minutos do segundo tempo, o Grêmio venceu o Santos por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre, e se garantiu na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O resultado, além de ter sido importante para a classificação, deu moral para o time que no domingo irá travar um clássico com o arquirrival Internacional, às 11 horas, no Beira-Rio, pela 13ª rodada da competição nacional.