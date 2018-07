Roger Federer e Kaká batem bola

BASILEIA - Dois ídolos do esporte mundial tiveram um encontro nesta segunda-feira na Basileia (Suíça) em uma ação de seus patrocinadores. Kaká, que já foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007, bateu bola literalmente com o tenista Roger Federer, que tem os melhores números de todos os tempos em sua modalidade.

Se por um lado Federer está novamente no topo da carreira, por outro, Kaká tenta voltar ao seu ápice e espera que essa temporada seja mais promissora que a anterior, quando amargou a reserva por muitas partidas no Real Madrid e perdeu espaço, inclusive, na seleção brasileira.

"Está sendo um momento de reafirmação. Eu sabia que não estava bem, mas em nenhum momento pensei em deixar o Real Madrid, até porque acreditava que posso acrescentar muito ao clube. Tenho mais três anos de contrato e hoje estou fisicamente bem, confiante e esse é o tom da temporada."

Kaká voltou a ser chamado para vestir a camisa canarinho e está com a expectativa alta. "Esses jogos da seleção foram muito bons para mim, porque deu para ver que eu tenho condições de jogar", afirma. O meia, inclusive, acha que o País tem tudo para brilhar no Mundial de 2014 e mostrar seu potencial ao mundo. "Vai ser uma Copa bem interessante para o Brasil e estou otimista."

Ele também festeja a indicação de jogadores do Real Madrid na lista dos melhores do ano da Fifa: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Mesut Özil, Iker Casillas, Benzema e Xabi Alonso.

"São jogadores que estão nesta lista por merecimento, eles são muito bons. Gosto particularmente do Cristiano, que é meu companheiro de clube e vejo nos treinamentos do dia a dia o que ele pode fazer. É um jogador que admiro bastante", conclui Kaká, eleito melhor do mundo em 2007.

ENCONTRO

O jogador número um do ranking da ATP largou as raquetes e fez embaixadinhas com uma bola de futebol, mostrando certa aptidão no esporte mais popular do mundo. "Deixa o Kaká fazer com a bola de tênis, pois ele é melhor que eu", brincou Federer.

Os dois confessaram uma admiração recíproca e trocaram elogios. "Eu gosto bastante de tênis e sempre tive vontade de conhecê-lo. Aí, fui ao Aberto de Madri e tivemos esse primeiro contato. É um cara que eu admiro muito", explicou Kaká, enquanto posava para fotos ao lado do tenista suíço.

Federer, por sua vez, revelou que o futebol é o seu esporte preferido e que é fã do futebol brasileiro. "Em Madri conversamos um pouco e foi legal porque sempre gostei de futebol, ainda mais do brasileiro, pois cresci vendo uma geração de talentosos jogadores. E o Kaká é um desses jogadores de qualidade", diz Federer.

Quem vê o jogador de longe não imagina a simplicidade que ele traz nos gestos e palavras. "Obrigado por vir até a minha cidade. Você gostou? Eu cresci pertinho daqui, a cinco minutos de caminhada. É um lugar tranquilo e agradável", afirmou o tenista sobre a pequena cidade às margens do rio Reno.

Atualmente ele vive em Zurique, mas sempre que pode dá uma passada em sua terra natal. "São 100 quilômetros de distância. Para os brasileiros isso não é quase nada, mas aqui, na Suíça, é como atravessar o país", afirma, rindo.

Ele também acha graça da comparação com Kaká. "Nós temos praticamente o mesmo tamanho, a mesma idade e acho que algumas similaridades. Mas ele é mais bonito que eu", garante. A única coisa que Federer faz questão é deixar sua família distante dos holofotes.

Raramente expõe sua mulher e filhas às câmeras e lembra que elas não estarão no Brasil em 5 de dezembro, quando ele chega para participar do Gillette Federer Tour. "Será muito corrido para levar o pessoal comigo, fica para outra vez."