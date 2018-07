Roger Federer tem motivação de sobra para continuar em ação no tênis

SÃO PAULO - Roger Federer é dono de 17 títulos de Grand Slam, duas medalhas olímpicas (ouro e prata), o recorde de 302 semanas como número 1 do mundo e mais de US$ 76 milhões de premiação. Essas são as impressionantes marcas do suíço que passou pela América do Sul com jogos-exibição no Brasil - ao lado de estrelas do tênis mundial no Gillette Federer Tour - Argentina e Colômbia.

Com tantos feitos, é difícil entender o que o faz ter motivação de continuar no circuito. Mas Federer, 31 anos, vê isso com clareza e conta que estabelece objetivos pontuais. Atingir uma posição no ranking, conquistar algum torneio específico, evoluir a parte técnica são algumas possibilidades que viram prioridade de acordo com seu desejo.

Para 2013, ele já decidiu: quer se manter em boas condições físicas. Para isso, pretende disputar menos torneios e focar nos treinamentos. "Ano que vem será de transição, o ranking não será o mais importante. Quero garantir que eu esteja saudável para os próximos anos", conta.

Como grande tenista, ele não se contenta com pouco. Atual número 2 do ranking da ATP, ele quer se manter entre os quatro melhores. "Em 2013, ser número um, dois ou três não fará diferença."

Outro objetivo é continuar sua jornada na divulgação do tênis pelo mundo, levando-o para países que não fazem parte dos calendários das grandes competições. "Gostaria de jogar na África do Sul, onde minha mãe nasceu e eu nunca tive a oportunidade de atuar, e também na Ásia."

Além disso, quer participar de exibições com grandes tenistas do passado. "Penso em enfrentar (Pete) Sampras, (Jan-Michael) Gambill e (John) McEnroe", revela. Os planos ainda não têm data para sair do papel. Enquanto isso, Federer aproveita as férias e só volta às quadras no Aberto da Austrália, a partir de 14 de janeiro.