Roger Guedes tem casa invadida por bandidos, que roubam camisas do Corinthians e joias

O atacante Róger Guedes entrou em 2022 levando enorme prejuízo. Curtindo os últimos dias das férias com a família em Las Vegas, nos Estados Unidos, o jogador do Corinthians teve a casa no Brasil invadida por assaltantes na madrugada desta segunda-feira. Os bandidos levaram muitos itens de valor.

"Essa madrugada um bando de f... assaltou minha casa. A essa altura já sabem que me roubaram, porque levaram minhas camisetas do Corinthians, joias e bolsas", lamentou em seu Instagram.

Ele não revelou o valor do prejuízo no roubo. Depois de fechar em alta em 2021, com sete gols, assistências e grandes jogadas, Róger Guedes caiu nas graças do torcedor e vinha usandou suas redes sociais apenas para momentos de concentração, sempre interagindo com os torcedores.

Um de seus passatempos preferidos é "cornetar" os companheiros. Com um palavrão, pediu para o lateral-direito Fagner liberar a camisa 23 para ele usar na Copa Libertadores. Ele jogou com a 123 no Brasileirão pelo fato de o companheiro utilizar o "número da sorte" e agora não poderá seguir com ela pelo fato de a competição Sul-Americana contar com números seguidos até 35.

Nem o ídolo Cássio escapa do bom humor de Róger Guedes. Respondendo perguntas dos corintianos, ele disse que o goleiro reclama muito em campo. Esse alto astral ele espera repetir em campo para o Corinthians quebrar e jejum de títulos dos últimos dois anos.