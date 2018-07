Roger lamenta falhas e cobra evolução da defesa do Grêmio após derrota

"Os gols não saíram de uma única situação. Não posso relacionar um gol de erro coletivo com um de infelicidade individual. Foram lances diferentes, mas com a mesma origem. Temos que englobar e solucionar isso. Já passou do número do aceitável de gols que podemos tomar", afirmou.

Roger, que optou por escalar um time misto em Rio Grande, reconheceu que o time vem exibindo instabilidade no Campeonato Gaúcho e na Copa Libertadores. Mas também avaliou que a oscilação o ajuda a ficar em prontidão para o trabalho do dia-a-dia.

"Em caso de vitória, daríamos um passo adiante na confiança e na solidez do trabalho. Essas alternâncias de resultado nos deixa evidentemente em estado de prontidão, para seguir solucionando os problemas, principalmente na bola parada, que vêm sendo recorrentes", comentou.

Derrotado, o Grêmio está em quarto lugar no Campeonato Gaúcho com 12 pontos. O time volta a jogar no próximo sábado, em casa, diante do Glória, pela sétima rodada.