Roger Machado admite empate 'justo' do Grêmio com o Juventude Depois de um empate sofrido com o Juventude, com gol aos 49 minutos do segundo tempo, o técnico Roger Machado afirmou que o empate por 2 a 2, em casa, foi "justo". Mas avaliou que o Grêmio poderia ter saído de campo com a vitória, na rodada final da primeira fase do Campeonato Gaúcho.