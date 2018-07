Roger Machado comanda Grêmio com três zagueiros em jogo-treino com Novo Hamburgo

O treinador aproveitou para testar uma formação com três zagueiros. A equipe foi escalada com Bruno Grassi; Rafael Thyere, Fred e Kannemann; Wallace Oliveira, Kaio, Ramiro, Lincoln e Iago; Guilherme e Henrique Almeida.

Dos atletas que iniciaram em campo, dois devem ganhar uma oportunidade no time titular no duelo contra o Flamengo, domingo, às 11 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com as suspensões do lateral-direito Edílson e do volante Jaílson, Wallace Oliveira e Ramiro são os prováveis substitutos.

Na etapa final, o treinador mexeu bastante na equipe. Destaque para a entrada do atacante Erik, que retornou de empréstimo ao Luverdense, e deve ser aproveitado no decorrer do segundo turno do Brasileirão.

Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e finalizaram com corrida ao redor do gramado, exceto Pedro Geromel, Wallace Reis, Marcelo Oliveira, Edilson e Maicon, que permaneceram no vestiário.